Генерал США анонсировал вывод войск из Сирии через несколько недель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вывод наземных войск армии США из Сирии по приказу президента Дональда Трампа может начаться через несколько недель. Об этом сообщил глава Центрального командования США, генерал Джозеф Вотел, информирует УНН.
Вотел также отметил, что в целом численность американских войск в Ираке останется в целом стабильной, передает Reuters.
“Мы не хотим держать людей на местах, которые нам не нужны и (которые) не имеют действительной миссии”, — отметил генерал США.
Напоминаем, отряды сирийских демократических сил (вооруженного формирования, действующего при поддержке США) начали наступление на город Багуз — последнюю укрепленную базу террористов “Исламского государства” в Сирии. Как сообщает агентство Reuters, операцию планируют завершить до конца февраля 2019 года. Предполагается, что в Багузе находятся от 400 до 600 боевиков “Исламского государства”.