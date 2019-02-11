Генерал США анонсував виведення військ з Сирії через декілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Виведення наземних військ армії США з Сирії за наказом президента Дональда Трампа може початися через декілька тижнів. Про це повідомив глава Центрального командування США, генерал Джозеф Вотел, інформує УНН.
Вотел також зазначив, що в цілому чисельність американських військ в Іраку залишиться в цілому стабільною, передає Reuters.
“Ми не хочемо тримати людей на місцях, які нам не потрібні і (які) не мають дійсної місії”, — зазначив генерал США.
Нагадуємо, загони сирійських демократичних сил (збройного формування, яке діє за підтримки США) почали наступ на місто Багуз — останню укріплену базу терористів “Ісламської держави” в Сирії. Як повідомляє агентство Reuters, операцію планують завершити до кінця лютого 2019 року. Передбачається, що в Багузі знаходяться від 400 до 600 бойовиків “Ісламської держави”.