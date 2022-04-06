Генерал родом из Черкасской области приказывал обстреливать Ирпень и Бучу

Детали

Староста села Текуча, которое расположено в Умани, признался, что имеет "выдающегося" родственника - генерала рф. После освобождения Бучи и Ирпеня, показанных всему миру зверств и причиненных разрушений от обстрелов, он решил открыто записать видеообращение.

Мужчина сожалеет, что имеет такого родственника, и называет его "существом". Говорит, что генерал рф точно знал, какие города они бомбардируют. Именно там находились родственники, в которых он неоднократно бывал, однако это не остановило его давать преступные приказы.

"Видеообращение родственника российского генерала становится очередным подтверждением физического уничтожения русскими военными мирного населения. В Умани генерала точно не ждут его родные, и не понимают, как он вообще может жить после таких преступлений", — добавили в СБУ.

Напомним

Из очередного перехваченного разговора понятно, что российским оккупантам приказывают расстреливать гражданских.