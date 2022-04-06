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Генерал родом з Черкащини наказував обстрілювати Ірпінь та Бучу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генерал рф, який родом з Умані Черкаської області, наказував обстрілювати Ірпінь та Бучу, де перебували його родичі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління СБУ в Черкаській області.

Генерал родом з Черкащини наказував обстрілювати Ірпінь та Бучу

Деталі

Староста села Текуча, яке розташоване в Умані, зізнався, що має "визначного" родича – генерала рф. Після визволення Бучі та Ірпеня, показаних всьому світу звірств і завданих руйнувань від обстрілів, він вирішив відкрито записати відеозвернення.

Чоловік жалкує, що має такого родича, і називає його "істотою". Каже, що генерал рф точно знав, які міста вони бомбардують. Саме там перебували родичі, в яких він неодноразово бував, однак це не зупинило його надавати злочинні накази.

"Відеозвернення родича російського генерала стає черговим підтвердженням фізичного знищення російськими військовими мирного населення. На Уманщині генерала точно не чекають його рідні, та не розуміють, як він взагалі може жити після таких злочинів", — додали в СБУ.

Нагадаємо

З чергової перехопленої розмови зрозуміло, що російським окупантам наказують розстрілювати цивільних. 

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