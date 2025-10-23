General Motors создали бюджетный электрокар за $5600

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22:55 • 6862 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 12100 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
21:40 • 1210 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
20:51 • 14220 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 19561 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 33509 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 22966 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22421 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20445 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 34045 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
98%
748мм
Популярные новости
Спасатели показали масштабные пожары на нефтяных объектах Полтавщины после атаки РФPhoto22 октября, 15:38 • 13304 просмотра
Посольство Швеции оригинально отреагировало на новость о передаче Украине истребителей GripenPhoto22 октября, 16:12 • 4958 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ19:21 • 15925 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики20:11 • 10002 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22:26 • 6856 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 33509 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 34045 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 31014 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 34538 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 37797 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 20723 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 39871 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 54425 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 63583 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 53215 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ
Дипломатка

General Motors создали бюджетный электрокар за $5600

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Китайская компания Wuling выпустила новый мини-электромобиль Aishang A100C стоимостью от 39 800 юаней ($5600). Этот субкомпактный городской хэтчбек разработан совместно с General Motors и вмещает четырех пассажиров.

General Motors создали бюджетный электрокар за $5600

В Китае дебютировал новый Wuling Aishang A100C. Компактный дешевый электромобиль имеет запас хода 220 км. Ожидается, что он поступит на рынок Китая по цене от 39 800 юаней (приблизительно $5600). Об этом информирует УНН со ссылкой на CarNewsChina.

Детали

Отмечается, что новый Wuling Aishang A100C - субкомпактный электрический хэтчбек для города. Как и другие модели марки, он создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.

Габариты Wuling Aishang A100C:

  • длина - 3285 мм;
    • ширина - 1708 мм;
      • высота - 1550 мм;
        • колесная база - 1980 мм.

          Китайский электрокар Wuling Aishang A100C отличается оригинальным дизайном с плавными линиями кузова и полукруглыми фарами.

          Несмотря на компактные габариты, авто рассчитано на четырех пассажиров. Багажник вмещает 106 л в стандартном виде и 882 л при складывании задних сидений. Хотя модель относится к бюджетному сегменту, она оснащена цифровой панелью приборов, центральным сенсорным экраном и кондиционером.

          Напомним

          General Motors планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя, в 2028 году. Система позволит управлять без рук на автострадах, но будет отключена в городских условиях.

          Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов22.10.25, 15:23 • 1716 просмотров

          Вита Зеленецкая

          ТехнологииАвто
          Электроэнергия
          General Motors
          Китай