General Motors создали бюджетный электрокар за $5600
Киев • УНН
Китайская компания Wuling выпустила новый мини-электромобиль Aishang A100C стоимостью от 39 800 юаней ($5600). Этот субкомпактный городской хэтчбек разработан совместно с General Motors и вмещает четырех пассажиров.
В Китае дебютировал новый Wuling Aishang A100C. Компактный дешевый электромобиль имеет запас хода 220 км. Ожидается, что он поступит на рынок Китая по цене от 39 800 юаней (приблизительно $5600). Об этом информирует УНН со ссылкой на CarNewsChina.
Детали
Отмечается, что новый Wuling Aishang A100C - субкомпактный электрический хэтчбек для города. Как и другие модели марки, он создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.
Габариты Wuling Aishang A100C:
- длина - 3285 мм;
- ширина - 1708 мм;
- высота - 1550 мм;
- колесная база - 1980 мм.
Китайский электрокар Wuling Aishang A100C отличается оригинальным дизайном с плавными линиями кузова и полукруглыми фарами.
Несмотря на компактные габариты, авто рассчитано на четырех пассажиров. Багажник вмещает 106 л в стандартном виде и 882 л при складывании задних сидений. Хотя модель относится к бюджетному сегменту, она оснащена цифровой панелью приборов, центральным сенсорным экраном и кондиционером.
Напомним
General Motors планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя, в 2028 году. Система позволит управлять без рук на автострадах, но будет отключена в городских условиях.
