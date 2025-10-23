General Motors створили бюджетний електрокар за $5600

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22:55 • 7066 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22:05 • 12350 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
21:40 • 1550 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
20:51 • 14393 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 19705 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 33641 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 22993 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22443 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20467 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 34126 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
98%
748мм
Популярнi новини
Рятувальники показали масштабні пожежі на нафтових об'єктах Полтавщини після атаки рфPhoto22 жовтня, 15:38 • 13402 перегляди
Посольство Швеції оригінально відреагувало на новину про передачу Україні винищувачів GripenPhoto22 жовтня, 16:12 • 5174 перегляди
США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ22 жовтня, 19:21 • 16036 перегляди
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки20:11 • 10126 перегляди
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22:26 • 7206 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 33641 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 34126 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 31072 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 34590 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 37847 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джей Ді Венс
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 20749 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 39938 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 54492 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 63650 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 53281 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Storm Shadow
ChatGPT
Дипломатка

General Motors створили бюджетний електрокар за $5600

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Китайська компанія Wuling випустила новий мініелектромобіль Aishang A100C вартістю від 39 800 юанів ($5600). Цей субкомпактний міський хетчбек розроблений спільно з General Motors і вміщує чотирьох пасажирів.

General Motors створили бюджетний електрокар за $5600

У Китаї дебютував новий Wuling Aishang A100C. Компактний дешевий електромобіль має запас ходу 220 км. Очікується, що він надійде на ринок Китаю за ціною від 39 800 юанів (приблизно $5600). Про це інформує УНН з посиланням на CarNewsChina.

Деталі

Зазначається, що новий Wuling Aishang A100C - субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Габарити Wuling Aishang A100C:

  • довжина - 3285 мм;
    • ширина - 1708 мм;
      • висота - 1550 мм;
        • колісна база - 1980 мм.

          Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється оригінальним дизайном із плавними лініями кузова та півкруглими фарами.

          Незважаючи на компактні габарити, авто розраховане на чотирьох пасажирів. Багажник вміщує 106 л у стандартному вигляді та 882 л при складанні задніх сидінь. Хоч модель належить до бюджетного сегмента, вона оснащена цифровою панеллю приладів, центральним сенсорним екраном та кондиціонером.

          Нагадаємо

          General Motors планує випустити електричний позашляховик Cadillac Escalade IQ, який зможе рухатися без участі водія, у 2028 році. Система дозволятиме керувати без рук на автострадах, але буде вимкнена у міських умовах.

          Tesla відкликає майже 13 тисяч автомобілів у США через ризик несправності акумуляторів22.10.25, 15:23 • 1716 переглядiв

          Віта Зеленецька

          ТехнологіїАвто
          Електроенергія
          General Motors
          Китай