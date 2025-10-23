General Motors створили бюджетний електрокар за $5600
Київ • УНН
Китайська компанія Wuling випустила новий мініелектромобіль Aishang A100C вартістю від 39 800 юанів ($5600). Цей субкомпактний міський хетчбек розроблений спільно з General Motors і вміщує чотирьох пасажирів.
У Китаї дебютував новий Wuling Aishang A100C. Компактний дешевий електромобіль має запас ходу 220 км. Очікується, що він надійде на ринок Китаю за ціною від 39 800 юанів (приблизно $5600). Про це інформує УНН з посиланням на CarNewsChina.
Деталі
Зазначається, що новий Wuling Aishang A100C - субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.
Габарити Wuling Aishang A100C:
- довжина - 3285 мм;
- ширина - 1708 мм;
- висота - 1550 мм;
- колісна база - 1980 мм.
Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється оригінальним дизайном із плавними лініями кузова та півкруглими фарами.
Незважаючи на компактні габарити, авто розраховане на чотирьох пасажирів. Багажник вміщує 106 л у стандартному вигляді та 882 л при складанні задніх сидінь. Хоч модель належить до бюджетного сегмента, вона оснащена цифровою панеллю приладів, центральним сенсорним екраном та кондиціонером.
