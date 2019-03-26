Генерал-майора ФСБ нашли мертвым в Москве

“В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Это бывший сотрудник десятого отдела КГБ России, позже стал руководителем одного из управлений ФСБ. Тело 59-летнего Сергея Соколова обнаружили в его квартире на севере города. Последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца. С тех пор его никто не видел”, — пишет издание.

Также отмечается, что рядом с телом нашли пенсионное удостоверением ФСБ и военный билет указанием должности КГБ и ФСБ.

В квартире также было найдено арсенал оружия: австрийский глок, браунинг, травматический макарыч, охотничье ружье, патроны 150 штук.

Напомним, гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, который был задержан в так называемой “Республике Абхазии” за “незаконное пересечение абхазо-грузинской границы”, найден мертвым в служебном помещении погрануправления ФСБ России в Абхазии.



