Генерал-майора ФСБ знайшли мертвим в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Москві, у власній квартирі, знайшли мертвим 59-річного генерал-майора ФСБ Сергія Соколова. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Mash.
"У Москві знайшли мертвим генерал-майора ФСБ. Це колишній співробітник десятого відділу КДБ Росії, пізніше став керівником одного з управлінь ФСБ. Тіло 59-річного Сергія Соколова виявили в його квартирі на півночі міста. Останній раз він виходив на зв'язок з рідними на початку місяця. З тих пір його ніхто не бачив", - пише видання.
Також зазначається, що поруч з тілом знайшли пенсійне посвідченням ФСБ і військовий квиток з зазначенням посади КДБ і ФСБ.
У квартирі також було знайдено арсенал зброї: австрійський глок, браунінг, травматичний макарич, мисливську рушницю, патрони 150 штук.
Нагадаємо, громадянин Грузії Іраклій Кварацхелія, який був затриманий в так званій "Республіці Абхазії" за "незаконне перетинання абхазо-грузинського кордону", знайдений мертвим у службовому приміщенні прикордонного управління ФСБ Росії в Абхазії.