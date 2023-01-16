Гендиректор YASNO рассказал о ситуации со светом в Киеве

Детали

Он отметил, что вчера, 16 января, на Киев имели 974 МВт из необходимых 1600. Шли на границы графика, отключали в всех серые зоны. Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас — это единственная возможность не сделать все еще хуже, сказал Коваленко.

“Несколько деталей, почему так происходит. Как вы уже знаете, сейчас значительный дефицит в генерации. Вот как выглядела структура генерации в стране на начале 2022 года: атомные электростанции — 55%, ТЭС и ТЭЦ — 29%, гидроэлектростанции — 7%, возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) — 9%”, — отметил он.

Гендиректор YASNO подчеркнул: атомные электростанции были основным источником, они производили большие объемы электроэнергии, но являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в в полной мере через то, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И этот брак компенсировать невозможно.

Тепловая генерация обычно используется для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции, но они требуют времени на восстановление.

“То есть когда говорим, что ситуация крайне нестандартна, так и есть. Энергосистема по всей Украине едина. Это означает, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесщины, и Черкасщины. И светло-серые зоны графика сейчас быстрее всего означают отключение. Все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление. Ремонты продолжаются. Поэтому следует быть терпеливыми”, — подчеркнул Коваленко.

Дополнение

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией в Украине.