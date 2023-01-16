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Гендиректор YASNO розповів про ситуацію зі світлом у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це світло відключали в усіх сірих зонах графіка. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

Гендиректор YASNO розповів про ситуацію зі світлом у Києві

Деталі

Він зазначив, що вчора, 16 січня, на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз — це єдина можливість не зробити все ще гірше, сказав Коваленко.

“Кілька деталей, чому так відбувається. Як ви вже знаєте, зараз значний дефіцит в генерації. Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року: атомні електростанції — 55%, ТЕС та ТЕЦ — 29%, гідроелектростанції — 7%, відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) — 9%”, — зазначив він.

Гендиректор YASNO наголосив: атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, але є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не в повну міру через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо.

Теплова генерація зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Але зараз пошкоджені і ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, але вони потребують часу на відновлення.

“Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустимо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення. Всі сили енергетиків зараз направлені на відновлення. Ремонти тривають. Тому варто бути терплячими”, — наголосив Коваленко.

Доповнення

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що закінчення опалювального сезону не призведе до поліпшення ситуації з електроенергією в Україні.

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