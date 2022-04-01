Гендерная идентичность: в США вводят отметку "Х" в паспортах

Детали

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "X" в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госдепартаменте, третий гендерный маркер сделали специально для небинарных, интерсексуальных и гендерно неконформных людей.

"Мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в публичных формах Государственного департамента будет "неопределенной или иной гендерной идентичностью". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - отметили чиновники.

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