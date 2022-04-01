Гендерна ідентичність: у США вводять позначку "Х" у паспортах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 11 квітня громадяни США зможуть отримувати паспорти з відміткою "X" у графі, де вказується стать. Це свідчитиме про невизначений гендер, інформує УНН з посиланням на заяву Державного департаменту США.
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"Починаючи з 11 квітня громадяни США зможуть вибирати "X" в якості гендерного маркера в заяві на отримання паспорта США, а в наступному році ця можливість стане доступна для інших форм документів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у Держдепартаменті, третій гендерний маркер зробили спеціально для небінарних, інтерсексуальних і гендерно неконформних людей.
"Ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у публічних формах Державного департаменту буде "невизначеною або іншою гендерною ідентичністю". Це визначення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність", - наголосили чиновники.
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