Хельсинский союз против создания военных судов в Украине

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44871 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159097 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154237 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хельсинский союз против создания военных судов в Украине

Хельсинский союз против создания военных судов в Украине

Киев  •  УНН

 • 15279 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Практически все страны мира упразднили военные суды, поскольку они не способны обеспечить надлежащее рассмотрение дел. Об этом сказал во время пресс-конференции исполнительный директор Украинского Хельсинского Союза по правам человека Аркадий Бущенко, комментируя инициативу Президента, передает корреспондент УНН.

"Военные суды были упразднены и практически ни в одной стране нет военных судов, потому что они как раз и не обеспечивают надлежащее рассмотрение. У судьи не может быть начальника, поэтому их существование вызывало ряд проблем в разных странах, потому что эти приговоры не считались вынесенными независимыми судами. Если мы для каждой сферы будем создавать собственные суды, у нас не будет справедливого правосудия", - сказал А.Бущенко.

В Хельсинском Союзе также считают заявления высшего руководства государства на защиту осужденного генерала В.Назарова давлением на суд.

"Я считаю, что недопустимыми являются эмоциональные заявления со стороны Президента, а также военного министра и начальника штаба. Они таким образом создают проблему и я думаю, что это давление на суд, и это ясный сигнал апелляционному суду и высшим судам. Я очень удивлен тем, что Президент и другие руководители прибегли к таким заявлениям. У нас были дела, где были скрытые указания, как решать дела. И это те же грабли. И хотелось, чтобы учились на ошибках предыдущей власти", - отметил А.Бущенко.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвинили в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту В.Назарова и предложил создать военные суды.

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