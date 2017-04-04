Хельсинский союз против создания военных судов в Украине

"Военные суды были упразднены и практически ни в одной стране нет военных судов, потому что они как раз и не обеспечивают надлежащее рассмотрение. У судьи не может быть начальника, поэтому их существование вызывало ряд проблем в разных странах, потому что эти приговоры не считались вынесенными независимыми судами. Если мы для каждой сферы будем создавать собственные суды, у нас не будет справедливого правосудия", - сказал А.Бущенко.

В Хельсинском Союзе также считают заявления высшего руководства государства на защиту осужденного генерала В.Назарова давлением на суд.

"Я считаю, что недопустимыми являются эмоциональные заявления со стороны Президента, а также военного министра и начальника штаба. Они таким образом создают проблему и я думаю, что это давление на суд, и это ясный сигнал апелляционному суду и высшим судам. Я очень удивлен тем, что Президент и другие руководители прибегли к таким заявлениям. У нас были дела, где были скрытые указания, как решать дела. И это те же грабли. И хотелось, чтобы учились на ошибках предыдущей власти", - отметил А.Бущенко.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвинили в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту В.Назарова и предложил создать военные суды.