Гельсінська спілка проти створення військових судів в Україні

“Військові суди були скасовані і практично в жодній країні немає військових судів, тому що вони якраз і не забезпечують належний розгляд. Суддя не може мати начальника, тому їх існування спричиняло ряд проблем у різних країнах, бо ці вироки не вважалися винесеними незалежними судами. Якщо ми для кожної сфери будемо створювати власні суди, ми не будемо мати справедливого правосуддя”, — сказав А.Бущенко.

У Гельсінській Спілці також вважають заяви вищого керівництва держави на захист засудженого генерала В.Назарова тиском на суд.

“Я вважаю, що неприпустимими є емоційні заяви з боку Президента, а також військового міністра і начальника штабу. Вони таким чином створюють проблему і я думаю, що це є тиск на суд, і це ясний сигнал апеляційному суду і вищим судам. Я дуже здивований тим, що Президент і інші керівники вдалися до таких заяв. В нас були справи, де були приховані вказівки, як вирішувати справи. І це ті ж самі граблі. І хотілося, щоб вчилися на помилках попередньої влади”, — зауважив А.Бущенко.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинуватили у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко виступив на захист В.Назарова та запропонував створити військові суди.