Где ждать мокрого снега и ночных морозов в ближайшие дни: прогноз погоды
Киев • УНН
В Украине ожидается преимущественно сухая погода, лишь на востоке возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с.
В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, но местами возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток без осадков, лишь в восточных областях 5-6 ноября (6 ноября местами и в северных и центральных) небольшой мокрый снег.
5 ноября ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ближайшей ночью на востоке и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 5° мороза; днем 3-10° тепла, на востоке 0-5° тепла, 6-7 ноября на юге и юго-западе страны 8-13°.