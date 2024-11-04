Где ждать мокрого снега и ночных морозов в ближайшие дни: прогноз погоды

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В Украине ожидается преимущественно сухая погода, лишь на востоке возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с.

В Украине в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, но местами возможен мокрый снег 5-6 ноября. Температура ночью до -5°, днем до +13°, с туманами на западе и порывами ветра до 18 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток без осадков, лишь в восточных областях 5-6 ноября (6 ноября местами и в северных и центральных) небольшой мокрый снег.

5 ноября ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ближайшей ночью на востоке и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с.    

Температура ночью от 2° тепла до 5° мороза; днем 3-10° тепла, на востоке 0-5° тепла, 6-7 ноября на юге и юго-западе страны 8-13°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество