Где могут проживать ученики с оккупированных территорий во время вступительной кампании - ответ Омбудсмена
Киев • УНН
Абитуриентам с временно оккупированных территорий, желающим учиться в украинских университетах, будет обеспечено проживание в общежитиях 195 высших учебных заведений во время вступительной кампании при поддержке образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".
В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые изъявили желание учиться в украинских вузах, на период вступительной кампании смогут проживать в общежитиях на подконтрольные Украине территории. Места для их проживания предусмотрели на базе 195-ти высших учебных заведений, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, общежития для проживания поступающими с ВОТ будут предоставлять на базе образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".
С перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.
Там абитуриенты смогут провести время вступительной кампании вместе с лицами, которые их сопровождают. А местные специалисты будут оказывать на местах необходимую поддержку и помощь.
"Вы сможете сосредоточиться на подготовке к поступлению, живя в комфортных условиях, общаясь с другими абитуриентами и студентами", - добавил омбудсмен.
В случае возникновения проблем с поступлением абитуриенты могут обратиться в Офис Омбудсмана по телефонам 0 800 501 720 и 044 299 74 08 или по электронной почте по адресу [email protected].
Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен2 июля 2024, 13:20 • 18389 просмотров