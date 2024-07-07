Где могут проживать ученики с оккупированных территорий во время вступительной кампании - ответ Омбудсмена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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6 июля 2024, 23:36  •  491 просмотра

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Абитуриентам с временно оккупированных территорий, желающим учиться в украинских университетах, будет обеспечено проживание в общежитиях 195 высших учебных заведений во время вступительной кампании при поддержке образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые изъявили желание учиться в украинских вузах, на период вступительной кампании смогут проживать в общежитиях на подконтрольные Украине территории. Места для их проживания предусмотрели на базе 195-ти высших учебных заведений, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, общежития для проживания поступающими с ВОТ будут предоставлять на базе образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

С перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Там абитуриенты смогут провести время вступительной кампании вместе с лицами, которые их сопровождают. А местные специалисты будут оказывать на местах необходимую поддержку и помощь.

"Вы сможете сосредоточиться на подготовке к поступлению, живя в комфортных условиях, общаясь с другими абитуриентами и студентами", - добавил омбудсмен.

В случае возникновения проблем с поступлением абитуриенты могут обратиться в Офис Омбудсмана по телефонам 0 800 501 720 и 044 299 74 08 или по электронной почте по адресу [email protected].

Абитуриенты с ВОТ для поступления будут сдавать собеседование по трем предметам - омбудсмен2 июля 2024, 13:20 • 18389 просмотров

Лилия Подоляк

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