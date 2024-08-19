ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

В Государственном бюро расследований давно существует практика невыполнения решений следственных судей. Правоохранители, в частности, не спешат признавать лиц потерпевшими в уголовных производствах, ведь после этого им добавляется больше работы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал управляющий партнер адвокатского объединения "Dexter", адвокат Богдан Коваль.

Контекст

Совладелица банка "Конкорд" Юлия Соседка сообщила, что ГБР уже четыре месяца не выполняет решение суда и не признает ее потерпевшей в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью и служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимою. Соответствующее решение суда она получила еще в апреле, однако следователи до сих пор не вручили ей памятку о правах потерпевшего.

На практике такое бывает. Порой получить статус потерпевшего бывает очень трудно, поскольку у следователя тогда появляется такой широкий формат работы, дополнительной, поскольку у потерпевшего появляются права, потерпевший может заявлять ходатайства, которые следователь должен рассматривать, выполнять и так далее. Поэтому следователь очень часто до последнего не признают личность потерпевшей - отметил кузнец.

Адвокат добавил, что Государственное бюро расследований в этом плане не исключение.

Что касается невыполнения постановления следственного судьи, то в ГБР это также давняя практика. Поскольку сам же же и ГБР расследует потом невыполнение постановлений следственных судей - отметил кузнец.

По его словам, следователи ГБР заняли такую позицию, что определение следственного судьи - это не определение суда и его не выполнение не содержит признаков состава преступления, предусмотренного ст. 382 УК (умышленное невыполнение решения суда).

Коваль подчеркнул, что в таком случае потерпевшие должны обращаться к правоохранителям с заявлением о совершении преступления, а именно о невыполнении постановления суда.

Напомним

Уголовное производство против Александра зимы было открыто по статьям, касающимся злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. в документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредителем банка "Конкорд" Юлию соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладельца "Конкорда" Елены соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. В настоящее время следствие продолжается.