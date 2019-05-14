"Газпром" ожидает начало поставок газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. "Газпром" ожидает получить первые поставки газа по "Турецкому потоку" до 31 декабря. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По "Турецкому потоку" мы уже ожидаем поставки газа до 31 декабря. Понятно, что морская часть уже готова. Сухопутная часть из российской стороны готова на 100%, готовность с турецкой стороны составляет около 73,5%. Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности. Ориентируемся на последнюю декаду декабря", - сказал Аксютин.
Напомним, Европейская комиссия будет работать над тем, чтобы обеспечить интеграцию Украины в рынки ЕС и поддержать конкуренцию в восточноевропейских странах, чтобы минимизировать влияние проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Ранее турецкие СМИ сообщили, что газопровод "Турецкий поток" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.