“Газпром” очікує початок поставок газу по “Турецькому потоку” до 31 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. “Газпром” очікує отримати перші поставки газу по “Турецькому потоку” до 31 грудня. Про це заявив заступник голови правління компанії Олег Аксютін під час прес-конференції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“По "Турецькому потоку" ми вже очікуємо постачання газу до 31 грудня. Зрозуміло, що морська частина вже готова. Сухопутна частина з російської сторони готова на 100%, готовність з турецької сторони становить близько 73,5%. Ми розраховуємо, що в листопаді ми будемо мати повний ступінь готовності. Орієнтуємося на останню декаду грудня“, - сказав Аксютін.
Нагадаємо, Європейська комісія буде працювати над тим, щоб забезпечити інтеграцію України у ринки ЄС і підтримати конкуренцію у східноєвропейських країнах, щоб мінімізувати вплив проектів “Північний потік-2” і “Турецький потік”.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що газопровід "Турецький потік" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.