"Газовое дело": Онищенко объявили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"13 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось первое заседание по существу по "газовому делу" об обвинении народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора. На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также и сторона обвинения, и один из защитников по делу выступили со вступительными речами.
Так, следующее рассмотрение, на котором вступительные речи объявят другие два защитника, назначено на 10:00 14 мая 2020 года.
Как ранее сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, уполномоченными органами Федеративной Республики Германия решается вопрос об экстрадиции народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко, который является обвиняемым по делу "газовых схем".
Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко.
Как сообщалось, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.
Напомним, Александра Онищенко задержали в Германии.