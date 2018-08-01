Газоснабжение в Авдеевке возобновят в ближайшее время – МВОТ

"По информации представителей военно-гражданской администрации г. Авдеевка, на данный момент продолжаются разрешительные и регистрационные процедуры в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) по приему в эксплуатацию законченного строительством объекта подводного газопровода высокого давления от ГРС пгт Очеретино до г. Авдеевка и выдаче соответствующего сертификата", - отметили в пресс-службе МВОТ.

Напомним, 7 июня 2017 года в результате вражеского обстрела был поврежден газопровод высокого давления диаметром 273 мм. Это стало причиной прекращения поставок газа в Авдеевку, с. Орловка, с. Ласточкино, с. Тоненькое, с. Водяное, с. Первомайское, с. Красногоровка, с. Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области.

Как повидомвляв УНН, в результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировали повреждения Юго-Донбасского водопровода в районе города Ясиноватая.