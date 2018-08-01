Газопостачання в Авдіївці відновлять найближчим часом – МТОТ
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вчора, 31 липня, ПАТ "Донецькоблгаз" підписав рішення про готовність до експлуатації об’єкта "Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка". Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.
"За інформацією представників військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка, на даний момент тривають дозвільні та реєстраційні процедури в Державній архітектурно-будівельній інспекції України (ДАБІ) щодо приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м. Авдіївка та видачі відповідного сертифікату", - зазначили у прес-службі МТОТ.
Нагадаємо, 7 червня 2017 року внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 273 мм. Це стало причиною припинення газопостачання до Авдіївки, с. Орлівка, с. Ласточкіно, с. Тоненьке, с. Водяне, с. Первомайське, с. Красногорівка, с. Нетайлове Ясинуватського району Донецької області.
Як повідомвляв УНН, у результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області зафіксували пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої.