Гайдай: оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений

Детали

Гайдай отметил, что примерно в 15:00 из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, вышедших пополнить запасы питьевой воды.

Как следствие, восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен. Травмы разной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницы в Краматорске.

Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин умерла в медучреждении Краматорска, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни.

“Оккупанты штурмуют Лисичанск из южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчояркой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью”, — отметил он.

В то же время армия рф продолжает уничтожать город. Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, который объединял две отдельные части города.

"Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами. Повреждений многоэтажек и частных усадеб за сутки 27 июня очень много. Отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв", - добавил Гайдай.

Напомним

Гайдай заявил, что в Лисичанск, постоянно находящийся под обстрелами со стороны российских оккупантов, уже несколько дней невозможно доставить грузы для населения, а на захваченный оккупантами Северодонецк надвигается гуманитарная катастрофа.