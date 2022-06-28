Гайдай: окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків

Деталі

Гайдай зазначив, що приблизно о 15:00 із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води.

Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.

“Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною”, — зазначив він.

Водночас армія рф продовжує нищити місто. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.

"Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами. Пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв", - додав Гайдай.

Нагадаємо

Гайдай заявив, що у Лисичанськ, який постійно перебуває під обстрілами з боку російських окупантів, вже кілька днів неможливо доправити вантажі для населення, а на захоплений загарбниками Сєвєродонецьк насувається гуманітарна катастрофа.