Гайдай: захватчики пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов

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Киев • УНН

 • 203078 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В крупных городах Луганщины, которые оккупанты захватили уже летом, осталось по 10-15 процентов населения. Они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир"– это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, который разрушил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов, некоторые снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они "ждали и ждали" в течение нескольких лет?", - отметил Гайдай.

Детали

Основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов.

"К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли. Таких атак за 17 июля зафиксировано 13. Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекамянки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки – там тоже враг перечисляет тех, кто успел вернуться на позиции" – добавил он.

Напомним 

Оккупанты ставят цель захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам.

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