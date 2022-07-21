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Гайдай: в Луганской области, наверное, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного артиллерией оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля получили два мощных ракетных удара, четыре длительных артиллерийских атак, пять обстрелов из минометов, переживают последствия танкового наступления. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Обстрелы очень плотные. Прекращаются только, когда "устает" металл. Оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но на их пути не степь, и никто приветливо не встречает незваных гостей. В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление", - подчеркнул он.

Детали

Гайдай добавил, что враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед.

Россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел.

Добавились разрушения в Верхнекамянском. С воздуха в очередной раз обстреляна Белогоровка.

Чтобы избежать общей мобилизации и отрицательных настроений в рф, враг продолжает использовать нетрадиционные источники накопления боевой силы. Принудительная мобилизация продолжается, например, на Старобельщине.

"Мужчины прячутся, кое-кто пытается под любым предлогом уехать, но "билеты" на фронт местное население получает. Почему-то большинство из них было уверено, что их это не коснется и оружие в руки насильственно давать никто не будет. Но ведь они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья – им нужна только живая сила", - отметил Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому устраивают террор на подступах – Гайдай

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