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Гайдай: на Луганщині, мабуть, не залишилося жодного квадратного метру землі, не ураженого артилерією окупантів

Гайдай: на Луганщині, мабуть, не залишилося жодного квадратного метру землі, не ураженого артилерією окупантів

Київ • УНН

 • 108457 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на сході, 20 липня зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Обстріли дуже щільні. Припиняються лише, коли "втомляється" метал. Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але на їх шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей. В кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір", - наголосив він.

Деталі

Гайдай додав, що ворог застосовує звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед.

Росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл.

Додалися руйнування у Верхньокам’янському. Із повітря вкотре обстріляна Білогорівка.

Аби уникнути загальної мобілізації і негативних настроїв в рф, ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили. Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині.

"Чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але "квитки" на фронт місцеве населення отримує. Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильницько давати ніхто не буде. Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я – їм потрібна лише жива сила", - зазначив Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують терор на підступах - Гайдай

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