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Гайдай: мы чувствуем окончание подготовки оккупантов к прорыву в Луганской и Донецкой областях

Киев • УНН

 • 178718 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ощущается окончание подготовки российских оккупантов к великой битве в Луганской и Донецкой областях, передает УНН.

Гайдай: мы чувствуем окончание подготовки оккупантов к прорыву в Луганской и Донецкой областях

Цитата

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому прорыву, к той великой битве, которая будет в Луганской и Донецкой областях. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны в определенных направлениях. Вчера почти целый день с 4 часов утра был бой в Рубежном и он только поздно вечером закончился. Закончился хорошо для наших защитников, потому что подбили несколько танков и где-то до пяти-десяти врагов уничтожили полностью", — рассказал Гайдай.

По его словам, зафиксировано накопление, рост обстрелов, бомбардировок и атак, но это еще не прорыв.

Дополнение 

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что украинские подразделения, которые ведут боевые действия в Донецкой и Луганской областях существенно усиливаются.

Бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич отметил, что в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после этого следует ожидать повторного наступления на Киев.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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