Гайдай: мы чувствуем окончание подготовки оккупантов к прорыву в Луганской и Донецкой областях

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"Мы чувствуем окончание подготовки к тому прорыву, к той великой битве, которая будет в Луганской и Донецкой областях. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны в определенных направлениях. Вчера почти целый день с 4 часов утра был бой в Рубежном и он только поздно вечером закончился. Закончился хорошо для наших защитников, потому что подбили несколько танков и где-то до пяти-десяти врагов уничтожили полностью", — рассказал Гайдай.

По его словам, зафиксировано накопление, рост обстрелов, бомбардировок и атак, но это еще не прорыв.

Дополнение

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что украинские подразделения, которые ведут боевые действия в Донецкой и Луганской областях существенно усиливаются.

Бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич отметил, что в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после этого следует ожидать повторного наступления на Киев.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.