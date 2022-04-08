Гайдай: ми відчуваємо закінчення підготовки окупантів до прориву на Луганщині та Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що відчувається закінчення підготовки російських окупантів до великої битви на Луганщині та Донеччині, передає УНН.
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"Ми відчуваємо закінчення підготовки до того прориву, до тої великої битви, яка буде на Луганщині та Донеччині. У нас є постійні намагання ворога прорвати лінію оборони в певних напрямках. Вчора майже цілий день з 4 години ранку був бій в Рубіжному й він тільки пізно у ввечері закінчився. Закінчився добре для наших захисників, тому що підбили декілька танків і десь до п'яти-десяти ворогів знищили повністю", — розповів Гайдай.
За його словами, зафіксовано накопичення, зростання обстрілів, бомбардувань та атак, але це ще не прорив.
Доповнення
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що українські підрозділи, які ведуть бойові дії в Донецькій та Луганській областях суттєво підсилюються.
Бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич зазначив, що найближчим часом російські окупанти будуть намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторного наступу на Київ.
Генштаб повідомляв, що російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.