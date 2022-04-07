Українські підрозділи, які ведуть бойові дії в Донецькій та Луганській областях суттєво підсилюються – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українські підрозділи, які ведуть активні бойові дії в Донецькій та Луганській областях суттєво підсилюються. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, пише УНН.
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"Українські підрозділи, які обороняються, ведуть активні бойові дії на сході, в Донецькій та Луганській областях суттєво підсилюються", - сказав Мотузяник.
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Окрім того, Мотузяник повідомив, що станом на зараз російські війська, багато їх підрозділів виведено на територію білорусі аби відновити їх боєздатність.
"Разом з тим вочевидь російська армія в такий спосіб проводячи там демонстраційні дії намагається відтягти частину українських підрозділів з інших напрямків аби вони перебували постійно там, в районі українсько- білоруського кордону в готовності до можливого наступу. Але станом на зараз така ймовірність все ще зберігається", - зазначив Мотузяник.
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Доповнення
Бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомляв, що найближчим часом російські окупанти будуть намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторного наступу на Київ.
Генштаб повідомляв, що російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.