Украинские подразделения, которые ведут боевые действия в Донецкой и Луганской областях существенно усиливаются - Минобороны

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"Украинские подразделения, которые обороняются, ведут активные боевые действия на востоке, в Донецкой и Луганской областях существенно усиливаются", - сказал Мотузяник.

Детали

Кроме того, Мотузяник сообщил, что по состоянию на сейчас российские войска, многие их подразделения выведены на территорию беларуси чтобы восстановить их боеспособность.

"Вместе с тем очевидно, российская армия таким образом проводя там демонстрационные действия пытается оттянуть часть украинских подразделений с других направлений чтобы они постоянно находились там, в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению. Но по состоянию на сейчас такая вероятность все еще сохраняется", - отметил Мотузяник.

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Дополнение

Бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после этого следует ожидать повторного наступления на Киев.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.