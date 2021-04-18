Хорошая неделя для Тельцов, работающих в СМИ и Раков-айтишников: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Овны

Для Овнов эта неделя будет напряженной, но очень эффективной в финансовой сфере. Многие Овны могут испытывать кризис, связанный с бизнесом или заработком, что заставит их пересмотреть свои источники доходов. Для вас пришло время перемен. Пора все менять, искать новые пути заработка и смело действовать. Эта неделя для вас может быть особо удачной для неожиданных и смелых финансовых идей и решений, возможны хорошие денежные сделки.

Хорошая неделя для тех Овнов, кто занимается своим бизнесом: ресторанным, пищевым, аграрным, также финансовыми и строительными направлениями.

Интересное время для творческих Овнов. К вам может прийти настоящее вдохновение, могут озарять идеи, которые будут ломать привычные стереотипы. Проявляйте себя в музыке, танцах, живописи. Особенно интересный период для дизайнеров и архитекторов. Ваши творческие идеи могут принести хорошие деньги.

Также на этой неделе могут быть хорошие неожиданные крупные покупки в виде недвижимости или земельных участков.

Но 22 апреля стоит воздержаться от крупных затрат или от любых денежных вложений.

В любви хороший спокойный период для всех Овнов.

Тельцы

Неделя для Тельцов будет полна неожиданностей и больших перемен. Многие из вас настроятся на изменения, которые могут коснуться как внешности, так деятельности. Например, некоторые решат заняться фрилансерством или начать развивать совершенно новые сферы в своей жизни, что совершенно не свойственно вашей природе.

Интересный период для Тельцов, которые занимаются финансовыми, информационными и IT-направлениями, СМИ, рекламой, сферой услуг, торговлей и коммерцией, а также хорошее время для спикеров и блогеров. На этой неделе вы будите центром внимания! И Вам стоит заявить о себе. Не бойтесь быть яркими и смело проявляйте себя в любых направлениях.

Многие из вас могут получить повышение или расширить свои полномочия. Исключением могут быть работники государственных структур. Тут стоит быть осторожными и не проявлять излишнюю настойчивость со своим начальством.

21-22 апреля не стоит покупать или продавать недвижимость, переезжать на новое место.

В любви неделя будет яркой и незабываемой. Особенно для одиноких Тельцов. Вас подстерегают судьбоносные встречи.

Близнецы

Для Близнецов это период очень спокойный, нужно сделать паузу в своих делах, уединиться и подумать о жизни и новых планах. Это хорошее время для работы над своим внутренним “Я”.

К вам могут прийти интересные идеи, и пока на этой неделе Луна растущая, пробуйте их реализовать.

Неделя будет успешная для тех Близнецов, которые занимаются психологией, творчеством, образованием или работают в госструктурах, особенно в специальных правоохранительных органах. Возможно установление хороших деловых связей с иностранцами. Это хорошее время, когда вы может пройти курсы и ретриты для своего саморазвития. Так же у вас все карты в руках, чтоб заняться работой на фрилансе.

Это прекрасный период для поездок за рубеж, где вы сможете спокойно отдохнуть на берегу моря.

22 апреля постарайтесь не идти на конфликтные ситуации и споры.

С 23 числа начинается прекрасный период для личных отношений. У семейных Близнецов может быть много приятного времени со своей половинкой. Но, вам стоит опасаться тайных романов, они могут вылезти боком. А у одиноких Близнецов могут быть чудесные знакомства.

Раки

Для Раков очень активная неделя. Вам необходимо срочно приводить в действие все ваши планы и начинать новые проекты. Во всем вас ждет успех. Даже если ваши новшества весьма необычны. Не бойтесь ломать стереотипы. Выходите из своей “ракушки” и смело воплощайте свои идеи в жизнь. Хотя все это и будет перечить вашей лунной природе. Не отступайте и ищите поддержку у своих единомышленников или друзей.

Очень хорошее время у тех Раков, которые работают в IT и информационных направлениях, СМИ, с новыми технологиями или занимаются реформами любых направлений. Но с финансами на этой неделе будьте очень осторожны. Не стоить вкладывать деньги в долгосрочные проекты или брать кредиты.

Из-за психологического напряжения в личном плане Ракам может прийтись нелегко. Не стоит свое напряжение переносить на родных и близких. А одиноким Ракам лучше направить свою энергию на развитие новых отношений, которые могут у вас случится на этой неделе.

Львы

Это сильная неделя для Львов — руководителей всех направлений. Возможно, придется заняться полной реорганизацией своего коллектива, вводить новые правила или применять любые другие необходимые меры в управлении. Вы сможете ярко проявить все свои способности руководителя. А для тех, кто давно хотел повышения — самое время получить свою долгожданную должность. Но нелегко придется государственным работникам и политикам. Придется принимать нестандартные и смелые решения. Ведь очень скоро вас начнут спрашивать за то, что вы натворили.

Также это хорошее время для реализации всех задуманных вами планов. Особенно, если это большие социальные проекты. Также хорошее время для начала своего собственного дела, пусть даже маленького, но в будущем оно может иметь большие перспективы.

Хорошая неделя для Львов, которые занимаются производством, собственным бизнесом, социальными и юридическими направлениями и политикой.

В деловых партнерских отношениях могут быть “качели” и вам придется быть гибкими.

Это же касается и любовного фронта. Семейным Львам стоит уделить больше времени своей семье. Одиноким - следует проявлять больше благородных качеств при знакомстве.

Дева

У Дев неделя может быть очень насыщенной. Развитие новых деловых отношений, особенно с иностранцами. Продолжается прекрасный период для поездок за рубеж, как по делам, так и для отдыха.

У Дев, работающих в сфере образования, интересный и важный период. Именно вы будете проводить прямо сейчас реформы и вводить новые методы обучения, возможно, с учетом новых технологий и видов связи. Также необычный период для Дев, работающий во всех информационных направлениях, СМИ, телевидении и радио. Вы будете выходить на новый способ общения и передачи информации, а сама информация может быть совершенно необычного склада.

Из-за загруженности на работе у Дев может быть весьма нервное состояние, что не может не сказаться на их здоровье. Вам необходимо качественно отдыхать в свободное от работы время, правильно и вовремя питаться, гулять на свежем воздухе.

У семейных Дев в личных отношениях могут возникнуть трудности, если не уделить внимание своим супругам. Проведите время вместе на выходных. А у одиноких Дев отличный шанс для хорошего знакомства. Особенно с людьми издалека.

Весы

У Весов эта неделя будет насыщенна событиями, что может спровоцировать стресс. Особенно это касается финансовых вопросов. На этой неделе могут быть неожиданные выгодные вложения, премии или бонусы. Но с таким же успехом у вас может случиться денежный кризис. Здесь стоит не медлить, быстро пересмотреть все свои возможности и найти новый источник дохода, который может оказаться лучше старого.

Хороший период для тех Весов, которые занимаются финансовыми, юридическими сферами, работающие в налоговом направлении или в страховании.

У Весов на этой неделе могут возникнуть вопросы с наследством. Вы можете получить долгожданные документы на владение чем-либо. С оплатой налогов вам затягивать не стоит, это может плохо закончиться.

В личной жизни могут быть настоящие страсти. У семейных Весов весьма романтический период, а у одиноких может быть интересное знакомство.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе будет успех, если они будут проявлять терпение, дипломатию и интеллигентность во всех вопросах. Особенно в затянувшихся спорах и конфликтах.

Сама неделя будет весьма спокойной, стоит очень многое взвесить и спокойно взглянуть на все свои начинания. Сдвинутся дела, связанные с документами, контрактами и всеми судебными вопросами.

А самое интересное, что неожиданно для вас к вам могут потянуться сильные деловые партнеры, которые выведут ваш бизнес на совершенно новый уровень.

И самое время заняться личными отношениями. Скорпионам, состоящим в неоформленных официально отношениях, стоит подумать об браке. А одинокие Скорпионы — не теряйте время для своей удачи и знакомьтесь.

Стрелец

Для Стрельцов время отдыха закончилось. Пришло время активной работы и профессионального роста. К вам могут прийти очень интересные предложения по смене работы. Хотите перемен — рассылайте свои резюме и активно проходите собеседования.

Те же, кто доволен своей работой, может полностью в нее погрузиться и продолжать свой профессиональный рост. Возможны новшества на работе, смены коллектива или очень сильная загруженность.

Хорошая неделя для Стрельцов, чья деятельность связанна с медициной и фармацевтикой, пищевыми, экономическими, транспортными и производственными направлениями. Возможно, придется учиться и поднимать свою квалификацию.

Сейчас также нужно уделить время своему здоровью, добавить витамины в свой рацион, заняться спортом и правильным питанием.

В личных отношениях - тишь и благодать. У одиноких Стрельцов на работе возможен служебный роман.

Козерог

У Козерогов особый период не только на этой недели, но и в этом году. Это период отдыха и любви. Козероги — истинные трудоголики, и для вас отдых - нелегкая задача, так как отдыхая, вы все равно не можете расслабиться и ищите себе любую работу.

Займитесь творчеством: живописью, танцами, пением, фотографией. Безусловно, это - прекрасный период для всех Козерогов, работающих в сфере развлечений, кино, театра и телевидения, рекламы и обучения. Это время необычных и очень креативных идей, которые стоит воплощать именно сейчас. Может произойти развитие в новых направлениях.

Вы можете сами создавать весьма интересные проекты. Чем креативней они будут, тем больший успех они вам принесут. Также хорошее время для работы с детьми и с вопросами молодежи.

Прекрасный период для любви. Одинокие Козероги — не упускайте свой шанс. Это время судьбоносных знакомств. Семейным Козерогам нужен романтический отдых и приятная перезагрузка в отношениях.

Всем Козерогам необходимо качественно и активно отдохнуть, заняться спортом, йогой и съездить в отпуск.

Водолей

Водолеям стоит передохнуть, заняться вопросами семьи и благоустройства собственного дома. Самое время для начала ремонта или строительства своего дома, работы на даче или покупки недвижимости, земельного участка. На этой неделе у многих может быть переезд в новое жилье.

Хороший период для Водолеев, занимающихся риэлтерством, строительством, аграрными и пищевыми направлениям, а также психологией.

Хорошо работать онлайн. Последние полгода у вас был очень напряженный и активный период, и наступило время отдыха, период, когда хорошо заглянуть во внутрь себя, разобраться в своем внутреннем мире. Больше проводить времени со своими родными и близкими.

Особый успех будет у тех Водолеев, которые занимаются психологией. Проводите тренинги и интересные форумы. Ваша работа будет всем нужна как никогда.

В личных отношениях спокойный и гармоничный период. Водолеям, которые одиноки или встречаются, самое время задуматься над построением собственной семьи.

Рыбы

У Рыб начинается весьма активный период. Эта неделя будет насыщенна новой необычной информацией, интересными встречами, удачными договоренностями. Особая загруженность будет у Рыб, работающих в СМИ, информационных, транспортных направлениях, любым видом торговли, доставкой продукции, обучения и рекламы.

Очень удачный период для приобретения автомобиля, любой оргтехники. Исключением является 23 апреля.

Знания, которые Вы сможете получить в этот период, очень пригодятся Вам в будущем. Также вы сами можете открывать курсы, форумы, делиться любой интересной информацией. Блогеры могут иметь особый успех.

У одиноких Рыб возможны судьбоносные знакомства, а семейным Рыбам стоит активно провести выходные со своей половинкой.