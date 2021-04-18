Гарний тиждень для Тельців, які працюють у ЗМІ, і Раків-айтішників: гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Овни

Для Овнів цей тиждень буде напруженим, але дуже ефективним у фінансовій сфері. Багато Овнів можуть відчувати кризу, пов'язану з бізнесом або заробітком, що змусить їх переглянути свої джерела доходів. Для вас настав час змін. Пора все міняти, шукати нові шляхи заробітку і сміливо діяти. Цей тиждень для вас може бути досить вдалим для несподіваних і сміливих фінансових ідей і рішень, можливі хороші грошові операції.

Гарний тиждень для тих Овнів, хто займається своїм бізнесом: ресторанним, харчовим, аграрним, а також фінансовими і будівельними напрямами.

Цікавий час для творчих Овнів. До вас може прийти справжнє натхнення, можуть прийти ідеї, які будуть ламати звичні стереотипи. Проявляйте себе в музиці, танцях, живопису. Особливо цікавий період для дизайнерів і архітекторів. Ваші творчі ідеї можуть принести хороші гроші.

Також цього тижня можуть бути хороші несподівані великі покупки у вигляді нерухомості або земельних ділянок.

Але 22 квітня варто утриматися від великих витрат або від будь-яких грошових вкладень.

У коханні хороший спокійний період для всіх Овнів.

Тельці

Тиждень для Тельців буде сповнений несподіванок і великих змін. Багато з вас налаштуються на зміни, які можуть торкнутися як зовнішності, так і діяльності. Наприклад, деякі вирішать зайнятися фрілансерством або почати розвивати зовсім нові сфери в своєму житті, що абсолютно не властиво вашій природі.

Цікавий період для Тельців, які займаються фінансовими, інформаційними та IT-напрямками, ЗМІ, рекламою, сферою послуг, торгівлею і комерцією, а також хороший час для спікерів і блогерів. Цього тижня ви будите центром уваги! І Вам варто заявити про себе. Не бійтеся бути яскравими і сміливо проявляйте себе в будь-яких напрямках.

Багато хто з вас можуть отримати підвищення або розширити свої повноваження. Винятком можуть бути працівники державних структур. Тут варто бути обережними і не проявляти зайву наполегливість зі своїм начальством.

21-22 квітня не варто купувати або продавати нерухомість, переїжджати на нове місце.

У коханні тиждень буде яскравим і незабутнім. Особливо для одиноких Тельців. Вас підстерігають доленосні зустрічі.

Близнюки

Для Близнюків це період дуже спокійний, потрібно зробити паузу в своїх справах, усамітнитися і подумати про життя і нові плани. Це гарний час для роботи над своїм внутрішнім "Я".

До вас можуть прийти цікаві ідеї, і поки цього тижня Місяць зростає, спробуйте їх реалізувати.

Тиждень буде успішним для тих Близнюків, які займаються психологією, творчістю, освітою або працюють в держструктурах, особливо в спеціальних правоохоронних органах. Можливе встановлення хороших ділових зв'язків з іноземцями. Це гарний час, коли ви може пройти курси і ретріти для свого саморозвитку. Так само у вас усі карти в руках, щоб зайнятися роботою на фрілансі.

Це прекрасний період для поїздок за кордон, де ви зможете спокійно відпочити на березі моря.

22 квітня постарайтеся не йти на конфліктні ситуації та суперечки.

З 23 числа починається прекрасний період для особистих відносин. У сімейних Близнюків може бути багато приємного часу зі своєю половинкою. Але, вам варто побоюватися таємних романів, вони можуть вилізти боком. А у самотніх Близнюків можуть бути чудові знайомства.

Раки

Для Раків дуже активний тиждень. Вам необхідно терміново приводити в дію всі ваші плани і починати нові проекти. У всьому вас чекає успіх. Навіть якщо ваші нововведення вельми незвичайні. Не бійтеся ламати стереотипи. Виходьте зі своєї "мушлі" і сміливо втілюйте свої ідеї в життя. Хоча все це і буде суперечити вашій місячній природі. Не відступайте і шукайте підтримку у своїх однодумців або друзів.

Дуже гарний час у тих Раків, які працюють в IT та інформаційних напрямках, ЗМІ, з новими технологіями або займаються реформами будь-яких напрямків. Але з фінансами цього тижня будьте дуже обережні. Не варто вкладати гроші в довгострокові проекти або брати кредити.

Через психологічну напругу в особистому плані Ракам може бути нелегко. Не варто своє напруження переносити на рідних і близьких. А одиноким Ракам краще направити свою енергію на розвиток нових відносин, які можуть у вас виникнути цього тижня.

Леви

Це сильний тиждень для Львів - керівників усіх напрямків. Можливо, доведеться зайнятися повною реорганізацією свого колективу, вводити нові правила або застосовувати будь-які інші необхідні заходи в управлінні. Ви зможете яскраво проявити всі свої здібності керівника. А для тих, хто давно хотів підвищення - саме час отримати свою довгоочікувану посаду. Але нелегко доведеться державним працівникам і політикам. Доведеться ухвалювати нестандартні і сміливі рішення. Адже дуже скоро вас почнуть запитувати про те, що ви натворили.

Також це гарний час для реалізації всіх задуманих вами планів. Особливо, якщо це великі соціальні проекти. Також гарний час для початку своєї власної справи, нехай навіть маленької, але в майбутньому вона може мати великі перспективи.

Гарний тиждень для Левів, які займаються виробництвом, власним бізнесом, соціальними і юридичними напрямами і політикою.

У ділових партнерських відносинах можуть бути "гойдалки" і вам доведеться бути гнучкими.

Це ж стосується і любовного фронту. Сімейним Левам варто приділити більше часу своїй родині. Одиноким - слід проявляти більше благородних якостей при знайомстві.

Діва

У Дів тиждень може бути дуже насиченим. Розвиток нових ділових відносин, особливо з іноземцями. Триває прекрасний період для поїздок за кордон, як у справах, так і для відпочинку.

У Дів, які працюють в сфері освіти, цікавий і важливий період. Саме ви будете проводити прямо зараз реформи і вводити нові методи навчання, можливо, з урахуванням нових технологій і видів зв'язку. До того ж незвичний період для Дів, які працюють у всіх інформаційних напрямках, ЗМІ, телебаченні і радіо. Ви будете виходити на новий спосіб спілкування і передачі інформації, а сама інформація може бути абсолютно незвичайного складу.

Через завантаженість на роботі у Дів може бути вельми нервовий стан, що не може не позначитися на їхньому здоров'ї. Вам необхідно якісно відпочивати у вільний від роботи час, правильно і вчасно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі.

У сімейних Дів в особистих відносинах можуть виникнути труднощі, якщо не приділити увагу своїм половинкам. Проведіть час разом на вихідних. А у самотніх Дів відмінний шанс для хорошого знайомства. Особливо з людьми здалеку.

Терези

У Терезів цей тиждень буде насиченим подіями, що може спровокувати стрес. Особливо це стосується фінансових питань. Цього тижня можуть бути несподівані вигідні вкладення, премії або бонуси. Але з таким же успіхом у вас може статися фінансова криза. Тут варто не зволікати, швидко переглянути всі свої можливості і знайти нове джерело доходу, яке може виявитися краще ніж старе.

Хороший період для тих Терезів, які займаються фінансовими, юридичними сферами, тих, хто працює в податковому напрямку або в страхуванні.

У Терезів цього тижня можуть виникнути питання зі спадщиною. Ви можете отримати довгоочікувані документи на володіння чим-небудь. З оплатою податків вам затягувати не варто, це може погано закінчитися.

В особистому житті можуть бути справжні пристрасті. У сімейних Терезів дуже романтичний період, а у самотніх може бути цікаве знайомство.

Скорпіон

У Скорпіонів цього тижня буде успіх, якщо вони будуть проявляти терпіння, дипломатію і інтелігентність у всіх питаннях. Особливо в тривалих суперечках і конфліктах.

Сам тиждень буде досить спокійним, варто дуже багато зважити і спокійно поглянути на всі свої починання. Зрушать з місця справи, пов'язані з документами, контрактами і всіма судовими питаннями.

А найцікавіше, що несподівано для вас до вас можуть потягнутися сильні ділові партнери, які виведуть ваш бізнес на абсолютно новий рівень.

І саме час зайнятися особистими відносинами. Скорпіонам, що перебувають у неоформлених офіційно відносинах, варто подумати про шлюб. А самотні Скорпіони - не втрачайте час для своєї удачі і знайомтеся.

Стрілець

Для Стрільців час відпочинку закінчився. Прийшов час активної роботи і професійного росту. До вас можуть прийти дуже цікаві пропозиції щодо зміни роботи. Хочете змін - розсилайте свої резюме і активно проходите співбесіди.

Ті ж, хто задоволений своєю роботою, може повністю в неї зануритися і продовжувати свій професійний ріст. Можливі нововведення на роботі, зміни колективу або дуже сильна завантаженість.

Гарний тиждень для Стрільців, чия діяльність пов'язана з медициною і фармацевтикою, харчовими, економічними, транспортними і виробничими напрямками. Можливо, доведеться вчитися і підвищувати свою кваліфікацію.

Зараз також потрібно приділити час своєму здоров'ю, додати вітаміни до свого раціону, зайнятися спортом і правильним харчуванням.

В особистих стосунках - тиша і благодать. У самотніх Стрільців на роботі можливий службовий роман.

Козеріг

У Козерогів особливий період не тільки цього тижня, але і в цьому році. Це період відпочинку і любові. Козероги - справжні трудоголіки, і для вас відпочинок - нелегке завдання, тому що відпочиваючи, ви все одно не можете розслабитися і шукайте собі будь-яку роботу.

Займіться творчістю: живописом, танцями, співом, фотографією. Безумовно, це - прекрасний період для всіх Козерогів, які працюють у сфері розваг, кіно, театру і телебачення, реклами і навчання. Це час незвичайних і дуже креативних ідей, які варто втілювати саме зараз. Може відбутися розвиток у нових напрямках.

Ви можете самі створювати досить цікаві проекти. Чим креативніше вони будуть, тим більший успіх вони вам принесуть. Також гарний час для роботи з дітьми та з питаннями молоді.

Прекрасний період для кохання. Самотні Козероги - не втрачайте свій шанс. Це час доленосних знайомств. Сімейним Козерогам потрібен романтичний відпочинок і приємне перезавантаження у відносинах.

Усім Козерогам необхідно якісно і активно відпочити, зайнятися спортом, йогою і з'їздити у відпустку.

Водолій

Водоліям варто перепочити, зайнятися питаннями сім'ї та благоустрою власного будинку. Саме час для початку ремонту або будівництва свого будинку, роботи на дачі або покупки нерухомості, земельної ділянки. Цього тижня у багатьох може бути переїзд в нове житло.

Хороший період для Водоліїв, що займаються ріелтерством, будівництвом, аграрними і харчовими напрямками, а також психологією.

Добре працювати онлайн. Останні пів року у вас був дуже напружений та активний період, і настав час відпочинку, період, коли добре зазирнути всередину себе, розібратися в своєму внутрішньому світі. Більше проводити часу зі своїми рідними та близькими.

Особливий успіх буде у тих Водоліїв, які займаються психологією. Проводьте тренінги та цікаві форуми. Ваша робота буде всім потрібна як ніколи.

В особистих стосунках спокійний і гармонійний період. Водоліям, які самотні або зустрічаються, саме час задуматися над побудовою власної сім'ї.

Риби

У Риб починається досить активний період. Цей тиждень буде насичений новою незвичайною інформацією, цікавими зустрічами, вдалими домовленостями. Особлива завантаженість буде у Риб, які працюють в ЗМІ, інформаційних, транспортних напрямках, займаються будь-яким видом торгівлі, доставкою продукції, навчанням та рекламою.

Дуже вдалий період для придбання автомобіля, будь-якої оргтехніки. Винятком є 23 квітня.

Знання, які ви зможете отримати в цей період, дуже знадобляться вам в майбутньому. Також ви самі можете відкривати курси, форуми, ділитися будь-якою цікавою інформацією. Блогери можуть мати особливий успіх.

У самотніх Риб можливі доленосні знайомства, а сімейним Рибам варто активно провести вихідні зі своєю половинкою.