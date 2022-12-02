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Хороший пример для других стран: Резников поддержал идею чехов отключить свет посольству россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал инициативу чехов оставить посольство россии в Праге без света и воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Резникова.

Детали

"Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины. Прекрасная инициатива (...) отключить электричество и водоснабжение посольству россии в Праге", – написал Резников.

Он отметил, что петиция чехов уже набрала более 10 тысяч голосов.

"Эта инициатива может быть хорошим примером для наших стран-партнеров в Европе и мире", – добавил министр.

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of .
Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Напомним

Чешская общественная инициатива "Подарок путину" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию посольству россии.

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