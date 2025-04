Гарний приклад для інших країн: Резніков підтримав ідею чехів вимкнути світло посольству росії

Деталі

"Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива (...) вимкнути електрику та водопостачання посольству росії у Празі", – написав Резніков.

Він зазначив, що петиція чехів вже набрала понад 10 000 голосів.

"Ця ініціатива може бути гарним прикладом для наших країн-партнерів у Європі та світі", – додав міністр.

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of .

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Нагадаємо

Чеська громадська ініціатива "Подарунок путіну" опублікувала петицію із пропозицією вимкнути електроенергію посольству росії.