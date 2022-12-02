Гарний приклад для інших країн: Резніков підтримав ідею чехів вимкнути світло посольству росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів залишити посольство росії у Празі без світла та води. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Резнікова.
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"Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива (...) вимкнути електрику та водопостачання посольству росії у Празі", – написав Резніков.
Він зазначив, що петиція чехів вже набрала понад 10 000 голосів.
"Ця ініціатива може бути гарним прикладом для наших країн-партнерів у Європі та світі", – додав міністр.
It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of .
Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD
Нагадаємо
Чеська громадська ініціатива "Подарунок путіну" опублікувала петицію із пропозицією вимкнути електроенергію посольству росії.