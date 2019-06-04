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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 107842 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135599 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129777 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Ганский футболист пополнил ряды киевского "Динамо"

Ганский футболист пополнил ряды киевского "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Футбольный клуб “Динамо” (Киев) достиг соглашения с австрийским футбольным клубом “Аустрия” о трансфере 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдула Кадири Мохаммеда, сообщает УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.

Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4 года + 1. За “Динамо” Кадири будет выступать под игровым номером 6.

“Прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь, за то, что осуществилась моя мечта оказаться в такой команде. Безусловно, теперь я сделаю все, чтобы „Динамо“ завоевало много трофеев. Будучи частью команды, я готов работать, с уважением относиться ко всем моим коллегам”, — отметил спортсмен.

Справка: Кадири начинал карьеру на родине в клубе “Ашанти Голд”, с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской Бундеслиги — венской “Аустрии”. В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы. 2 августа 2018 года ганец подписал арендное соглашение до конца сезона 2018/2019 с тульским “Арсеналом”. На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.

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