Ганский футболист пополнил ряды киевского "Динамо"

Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4 года + 1. За “Динамо” Кадири будет выступать под игровым номером 6.

“Прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь, за то, что осуществилась моя мечта оказаться в такой команде. Безусловно, теперь я сделаю все, чтобы „Динамо“ завоевало много трофеев. Будучи частью команды, я готов работать, с уважением относиться ко всем моим коллегам”, — отметил спортсмен.

Справка: Кадири начинал карьеру на родине в клубе “Ашанти Голд”, с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской Бундеслиги — венской “Аустрии”. В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы. 2 августа 2018 года ганец подписал арендное соглашение до конца сезона 2018/2019 с тульским “Арсеналом”. На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.