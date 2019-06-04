Ганський футболіст поповнив ряди київського "Динамо"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Футбольний клуб “Динамо” (Київ) досяг угоди з австрійським футбольним клубом “Аустрія” про трансфер 23-річного опорного півзахисника/центрального захисника Абдула Кадірі Мохаммеда, повідомляє УНН з посиланням на сайт столичного колективу.

Ганський футболіст підписав із клубом контракт за схемою 4 роки + 1. За “Динамо” Кадірі виступатиме під ігровим номером 6.

“Насамперед хочу подякувати Богові за те, що я тут, за те, що здійснилася моя мрія опинитися в такій команді. Безумовно, тепер я зроблю все, щоб „Динамо“ завоювало багато трофеїв. Будучи частиною команди, я готовий працювати, з повагою ставитися до всіх моїх колег”, — відзначив спортсмен.

Довідка: Кадірі починав кар’єру на батьківщині у клубі “Ашанті Голд”, із яким у сезоні 2014/2015 став чемпіоном Гани. 2016-го року перейшов до складу одного з лідерів австрійської Бундесліги — віденської “Аустрії”. В активі ганського футболіста 32 матчі в чемпіонаті Австрії, а також шість поєдинків групового етапу Ліги Європи. 2 серпня 2018 року ганець підписав орендну угоду до завершення сезону 2018/2019 з тульським “Арсеналом”. На рахунку Кадірі 27 матчів у всіх турнірах, 2 голи та 4 гольових паси за російський клуб.

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