"Гамбург" прервал шестиматчевую победную серию в Бундеслиге

Футболисты “Гамбурга” начали встречу очень активно, сразу же начав оказывать давление на “кобальтовых”. Несмотря на доминирование “динозавров” на первых минутах, именно “шалькеры” открыли счет в поединке: на девять минут Даниэль Калиджури выполнил подачу со штрафного, а Налдо с семи метров точно пробил головой. Ответ “Гамбурга” не оставила себя долго ждать: на 17-й минуте Дуглас Сантос далеко выбросил мяч из-за боковой, а Филипп Костич с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

После восстановления статус-кво футболисты “Гамбурга” усилили давление и несколько раз заставили защитников “Шальке” попотеть. Лучшая возможность забить еще один мяч была у Льюиса Холтби, который через полчаса после стартового свистка с 17 метров пробил рядом со штангой. На 37-й минуте Ферманн парировал удар Вальдшмидта с близкого расстояния. Гостям, наоборот, в первом тайме больше не удалось потревожить голкипера Юлиана Поллерсбека.

Вторую половину встречи “Шальке” начали не лучшим образом, часто ошибаясь в передачах. Футболисты “Гамбурга” тем временем продолжали искать возможности для еще одного взятия ворот и на 53-й минуте им это удалось: Ито выполнил подачу с левого фланга в штрафную, где Холтби со второй попытки отправил мяч в сетку — 2:1. В течение следующих минут хозяева поля продолжали доминировать.

После часа игры “шалькеры” наконец активизировались. На 63-й минуте Бургшталлер сравнял счет. За несколько минут до этого Поллерсбек парировал удар Горецкий. После того как счет стал 2:2, игра стала напоминать обмен ударами. В результате более удачным в этом оказались хозяева поля: на 84-й минуте Аарон Хант ударом с 25 метров принес “Гамбургу” победу.

Отметим, что Коноплянка в очередной раз просидел весь поединок на скамейке запасных.

Кроме того добавим, в следующем туре состоится украинское дерби Бундеслиги — в гости к “Шальке” приедет клуб Андрея Ярмоленко “Боруссия” Д.