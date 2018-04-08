"Гамбург" перервав шестиматчеву переможну серію в Бундеслізі

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. “Шальке” українського вінгера Євгена Коноплянки зазнав поразки в гостях у “Гамбурга” з рахунком 2:3 у поєдинку 29-го туру чемпіонату Німеччини, інформує УНН з посиланням на сайт гельзенкірхенців.

Футболісти “Гамбурга” почали зустріч дуже активно, відразу ж почавши чинити тиск на “кобальтових”. Незважаючи на домінування “динозаврів” на перших хвилинах, саме “шалькери” відкрили рахунок в поєдинку: на дев’ятій хвилин Даніель Каліджурі виконав подачу зі штрафного, а Налдо з семи метрів точно пробив головою. Відповідь “Гамбурга” не залишила себе довго чекати: на 17-й хвилині Дуглас Сантос далеко викинув м’яч з-за бокової, а Філіп Костич з близької відстані переправив м’яч в сітку.

Після відновлення статусу-кво футболісти “Гамбурга” посилили тиск і кілька разів змусили захисників “Шальке” попітніти. Найкраща можливість забити ще один м’яч була у Льюїса Холтбі, який через півгодини після стартового свистка з 17 метрів пробив поруч зі штангою. На 37-й хвилині Ферманн парирував удар Вальдшмідта з близької відстані. Гостям, навпаки, в першому таймі більше не вдалося потурбувати голкіпера Юліана Поллерсбека.

Другу половину зустрічі “Шальке” почали не кращим чином, часто помиляючись у передачах. Футболісти “Гамбурга” тим часом продовжували шукати можливості для ще одного взяття воріт і на 53-й хвилині їм це вдалося: Іто виконав подачу з лівого флангу в штрафну, де Холтбі з другої спроби відправив м’яч у сітку — 2:1. Протягом наступних хвилин господарі поля продовжували домінувати.

Після години гри “шалькери” нарешті активізувалися. На 63-й хвилині Гвідо Бургшталлер зрівняв рахунок. За кілька хвилин до цього Поллерсбек парирував удар Горецькі. Після того як рахунок став 2:2, гра стала нагадувати обмін ударами. В результаті більш вдалим в цьому виявилися господарі поля: на 84-й хвилині Аарон Хант ударом з 25 метрів приніс “Гамбургу” перемогу.

Зазначимо, що Коноплянка в черговий раз просидів увесь поєдинок на лаві запасних.
Крім того додамо, в наступному турі відбудеться українське дербі Бундесліги — в гості до “Шальке” приїде клуб Андрія Ярмоленка “Борусія” Д.

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