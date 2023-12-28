Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с временно поверенным в делах Украины Робертом Нидхемом. Стороны обсудили продолжение сотрудничества в атомной отрасли, создание распределенной генерации и реализация совместных проектов локализации производства энергооборудования ради укрепления устойчивости энергосистемы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает УНН.

Детали

Также во время встречи речь шла об эффективном сотрудничестве Минэнерго и Министерства энергетики США, Госдепартамента США, USAID, Посольства США в Украине в направлении укрепления энергетической безопасности Украины.

В этом контексте стороны обсудили продолжение сотрудничества в атомной отрасли и реализацию совместных проектов локализации производства энергетического оборудования в Украине.

Отдельно Герман Галущенко очертил планы реформирования энергетического сектора Украины. В частности, реализацию положений Закона по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, направленного на имплементацию Регламента ЕС (REMIT), имплементации 4-го энергопакета, а также корпоративную реформу.

Американская сторона во время во время встречи засвидетельствовала готовность продолжать всестороннюю поддержку Украины в укреплении энергетической безопаснос

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