Галущенко рассказал, при каких условиях в Украине не будет отключений света

Украина готова к прохождению зимы без отключений света если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На самом деле на сегодня единственная причина отключений - это действительно погодные условия. Я в принципе всегда говорил, что мы готовы к прохождению этой зимы и если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет - сказал Галущенко.

Он отметил, что на сегодня действительно очень сложные погодные условия.

"Буквально на этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Сегодня она переместилась на запад нашего государства и это действительно влияет на то, что происходят отключения и есть большое количество порывов электролиний и вообще по западной части страны. Но в Одесской, Николаевской, Киевской областях это уже восстановлено, единичные случаи есть где сейчас заканчиваются восстановления электроснабжения. Будем активно сейчас работать на западе Украины", - рассказал Галущенко.

Дополнение

Координационная группа G7+ обсудила поддержку энергетического сектора Украины, сосредоточившись на усилении защиты энергетической инфраструктуры и пополнении оборудования для быстрого ремонта. США предоставили грант в размере 25 млн долл. Фонду энергетической поддержки Украины.