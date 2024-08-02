Российский юморист Максим Галкин, выехавший из рф и осудивший агрессию рф, высказали свое мнение по поводу переименований улиц в Одессе, передает УНН.

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Так, Галкин поддержал украинизацию улиц в комментариях к посту известного украинского кино- и телепродюсера Александра Роднянского.

Галкин убежден, этот вопрос следует отдать на рассмотрение исключительно одесситам.

Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от звучания времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мною любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе. Как бы ни называлась улица Пушкина в Одессе, она состоит из другого: из фасадов и платанов, из сухого летнего воздуха и счастливых людей – я её такой помню. Если украинцы хотят размежевания с культурой империи и выстраивания собственных национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого меньше любить не стану