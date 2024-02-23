GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков
Киев • УНН
GAFA Грузии продолжает идентифицировать потомков репрессированных во время сталинского режима в 1937-38 годах, собирая образцы ДНК для сравнения с останками, найденными на бывшей военной базе.
GAFA Грузии продолжает идентификацию репрессированных во время сталинского режима с 1937-38 годов, собирая ДНК потомков. Об этом сообщает Netgazeti, передает УНН.
Детали
Ассоциация судебной антропологии Грузии (GAFA) продолжает свою работу по идентификации потомков репрессированных лиц, ставших жертвами сталинских репрессий в 1937-1938 годах. Для проведения идентификации по образцам ДНК используется лаборатория в Польше.
Сейчас в Тбилиси находятся останки 150 человек, обнаруженных в 2019 году на территории бывшей военной базы в Хелвачаури вблизи Батуми.
К этому времени, пробы останков 28 человек уже были отправлены в Польшу, из которых удалось идентифицировать трех человек.
Ассоциация оповещает потомков репрессированных, что могут сдать тест ДНК в Тбилиси или Хелвачаури, а также сообщает о прибытии выездной лаборатории.
Добавим
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GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков
GAFA Грузии продолжает идентифицировать потомков репрессированных во время сталинского режима в 1937-38 годах, собирая образцы ДНК для сравнения с останками, найденными на бывшей военной базе.
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