GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков

GAFA Грузии продолжает идентификацию репрессированных во время сталинского режима с 1937-38 годов, собирая ДНК потомков. Об этом сообщает Netgazeti, передает УНН.

Детали

Ассоциация судебной антропологии Грузии (GAFA) продолжает свою работу по идентификации потомков репрессированных лиц, ставших жертвами сталинских репрессий в 1937-1938 годах. Для проведения идентификации по образцам ДНК используется лаборатория в Польше.

Сейчас в Тбилиси находятся останки 150 человек, обнаруженных в 2019 году на территории бывшей военной базы в Хелвачаури вблизи Батуми.

К этому времени, пробы останков 28 человек уже были отправлены в Польшу, из которых удалось идентифицировать трех человек.

Ассоциация оповещает потомков репрессированных, что могут сдать тест ДНК в Тбилиси или Хелвачаури, а также сообщает о прибытии выездной лаборатории.

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