GAFA продовжує ідентифікацію жертв сталінських репресій 1937-38 років через ДНК-тестування нащадків
Київ • УНН
GAFA Грузії продовжує ідентифікувати нащадків репресованих під час сталінського режиму в 1937-38 роках, збираючи зразки ДНК для порівняння з останками, знайденими на колишній військовій базі.
GAFA Грузії продовжує ідентифікацію репресованих під час сталінського режиму з 1937-38 років, збираючи ДНК нащадків. Про це повідомляє Netgazeti, передає УНН.
Деталі
Асоціація судової антропології Грузії (GAFA) продовжує свою роботу з ідентифікації нащадків репресованих осіб, що стали жертвами сталінських репресій у 1937-1938 роках. Для проведення ідентифікації за зразками ДНК використовується лабораторія у Польщі.
Зараз у Тбілісі знаходяться останки 150 осіб, виявлених у 2019 році на території колишньої військової бази у Хелвачаурі поблизу Батумі.
До цього часу, проби останків 28 осіб уже були відправлені до Польщі, з яких вдалося ідентифікувати трьох осіб.
Асоціація сповіщає нащадків репресованих, що можуть здати тест ДНК в Тбілісі або Хелвачаурі, а також повідомляє про прибуття виїзної лабораторії.
Додамо
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