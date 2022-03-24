Лидеры G7 предостерегли россию от применения химического, биологического или ядерного оружия

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"Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов. Мы напоминаем об обязательствах россии по международным договорам, которые она подписала и которые защищают всех нас. В этой связи мы категорически осуждаем злонамеренную и абсолютно необоснованную кампанию дезинформации России против Украины, государства, полностью соблюдающего международные соглашения о нераспространении", - заявили в G7.

Детали

Группа также выразила обеспокоенность по поводу поведения других стран, которые "усилили российскую кампанию по дезинформации".

В коммюнике также упоминается о том, что нападение россии поставило под угрозу безопасность и сохранность ядерных объектов в Украине.

“Российская военная деятельность создает чрезвычайные риски для населения и окружающей среды с возможностью катастрофического результата. россия должна соблюдать свои международные обязательства и воздерживаться от любой деятельности, которая ставит под угрозу ядерные объекты, обеспечивая беспрепятственный контроль со стороны украинских властей, а также полный доступ и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - сказано в заявлении.

Напомним

Как писал УНН, на захваченную рф Чернобыльскую атомную электростанцию в четверг прибыла новая группа российских пропагандистов, чтобы снять очередное фейкове "кино" о работе станции.