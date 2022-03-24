G7 застерегла росію від застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Лідери G7 застерігають росію від застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї, нагадавши країні-агресору про її міжнародні зобов'язання. Про це йдеться в комюніке за підсумками сьогоднішнього саміту "сімки" в Брюсселі, пише УНН.
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"Ми застерігаємо від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів. Ми нагадуємо про зобов'язання росії за міжнародними договорами, які вона підписала і які захищають всіх нас. У цьому зв'язку ми категорично засуджуємо зловмисну і абсолютно необгрунтовану кампанію дезінформації Росії проти України, держави, яка повністю дотримується міжнародних угод про нерозповсюдження", - заявили в G7.
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Група також висловила стурбованість з приводу поведінки інших країн, які "посилили російську кампанію з дезінформації".
У комюніке також згадується про те, що напад росії поставив під загрозу безпеку і збереження ядерних об'єктів в Україні.
"Російська військова діяльність створює надзвичайні ризики для населення і навколишнього середовища з можливістю катастрофічного результату. росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і утримуватися від будь-якої діяльності, яка ставить під загрозу ядерні об'єкти, забезпечуючи безперешкодний контроль з боку української влади, а також повний доступ і співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії", - сказано в заяві.
Нагадаємо
Як писав УНН, на захоплену рф Чорнобильську атомну електростанцію в четвер прибула нова група російських пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції.