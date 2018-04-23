G7 создаст рабочую группу для анализа поведения РФ

"Мы решили создать группу в рамках G7, которая будет анализировать злобное поведение России во всех ее проявлениях: кибервойна, дезинформация, попытки убийства - что либо, чтобы коллективно найти ответы", - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время саммита глав МИД G7 в Торонто.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в свою очередь заверил, что без России политическое решение конфликта в Сирии будет невозможным.

"Еще раз подтверждается, что не будет политического решения в Сирии без России, и Россия должна внести свой вклад в такое решение", - сказал он.



Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) по итогам двухдневной встречи в Торонто, как ожидается, выступят с заявлением, в котором будет выдержана "жесткая линия" по России.