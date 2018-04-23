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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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G7 создаст рабочую группу для анализа поведения РФ

Киев • УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" решили создать специальную рабочую группу по изучению агрессивного поведения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

G7 создаст рабочую группу для анализа поведения РФ

"Мы решили создать группу в рамках G7, которая будет анализировать злобное поведение России во всех ее проявлениях: кибервойна, дезинформация, попытки убийства - что либо, чтобы коллективно найти ответы", - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время саммита глав МИД G7 в Торонто.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в свою очередь заверил, что без России политическое решение конфликта в Сирии будет невозможным.

"Еще раз подтверждается, что не будет политического решения в Сирии без России, и Россия должна внести свой вклад в такое решение", - сказал он.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) по итогам двухдневной встречи в Торонто, как ожидается, выступят с заявлением, в котором будет выдержана "жесткая линия" по России.

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