G7 створить робочу групу для аналізу поведінки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Країни "Великої сімки" вирішили утворити спеціальну робочу групу з вивчення агресивної поведінки Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ми вирішили створити групу у рамках G7, яка аналізуватиме злостиву поведінку Росії у всіх її проявах: кібервійна, дезінформація, спроби вбивства – будь що, щоб колективно знайти відповіді", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон під час саміту глав МЗС G7 у Торонто.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у свою чергу запевнив, що без Росії політичне рішення конфлікту в Сирії буде неможливим.
"Ще раз підтверджується, що не буде політичного рішення в Сирії без Росії, і що Росія повинна внести свій внесок у таке рішення", - сказав він.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) за підсумками дводенної зустрічі в Торонто, як очікується, виступлять із заявою, в якій буде витримана "жорстка лінія" щодо Росії.