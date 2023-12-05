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G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 07:47  •  15169 просмотра

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На саммите COP28 G7+ и Украина начали партнерство для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины, к которому присоединились новые участники, такие как IFC и IRENA

На климатическом саммите ООН COP28 страны G7+ и Украина начали партнерство по чистой энергетике для поддержки устойчивого восстановления и реконструкции Украины, сообщили в МИД Великобритании 4 декабря, пишет УНН.

Детали

На COP28 мы рады официально объявить о запуске нового расширенного партнерства по чистой энергетике в знак признания недавнего прогресса Украины в ключевых реформах в энергетическом секторе и значительных инвестиций международных партнеров в будущее экологически чистой энергетики Украины

- заявили участники партнерства.

Как указано, это заявление стран G7+, международных организаций и правительства Украины как членов недавно начатого партнерства по чистой энергетике для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины.

Как сообщили в Минэнерго, партнерство играет важную роль в координации усилий доноров, активизации и максимальном увеличении инвестиций.

"Сейчас к этой инициативе присоединились новые участники - Международная финансовая корпорация (IFC), Украинская энергетическая инициатива Глобального договора ООН, IRENA. И это очень важно для нас в контексте обеспечения национальной безопасности. Ведь мы стремимся внедрять в Украине лучшие практики и самые современные разработки в области возобновляемой энергетики", -  отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним

Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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