G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28
Киев • УНН
На саммите COP28 G7+ и Украина начали партнерство для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины, к которому присоединились новые участники, такие как IFC и IRENA
На климатическом саммите ООН COP28 страны G7+ и Украина начали партнерство по чистой энергетике для поддержки устойчивого восстановления и реконструкции Украины, сообщили в МИД Великобритании 4 декабря, пишет УНН.
Детали
На COP28 мы рады официально объявить о запуске нового расширенного партнерства по чистой энергетике в знак признания недавнего прогресса Украины в ключевых реформах в энергетическом секторе и значительных инвестиций международных партнеров в будущее экологически чистой энергетики Украины
Как указано, это заявление стран G7+, международных организаций и правительства Украины как членов недавно начатого партнерства по чистой энергетике для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины.
Как сообщили в Минэнерго, партнерство играет важную роль в координации усилий доноров, активизации и максимальном увеличении инвестиций.
"Сейчас к этой инициативе присоединились новые участники - Международная финансовая корпорация (IFC), Украинская энергетическая инициатива Глобального договора ООН, IRENA. И это очень важно для нас в контексте обеспечения национальной безопасности. Ведь мы стремимся внедрять в Украине лучшие практики и самые современные разработки в области возобновляемой энергетики", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним
Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе.
G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28
На саммите COP28 G7+ и Украина начали партнерство для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины, к которому присоединились новые участники, такие как IFC и IRENA.
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