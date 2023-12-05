G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28

На климатическом саммите ООН COP28 страны G7+ и Украина начали партнерство по чистой энергетике для поддержки устойчивого восстановления и реконструкции Украины, сообщили в МИД Великобритании 4 декабря, пишет УНН.

Детали

На COP28 мы рады официально объявить о запуске нового расширенного партнерства по чистой энергетике в знак признания недавнего прогресса Украины в ключевых реформах в энергетическом секторе и значительных инвестиций международных партнеров в будущее экологически чистой энергетики Украины - заявили участники партнерства.

Как указано, это заявление стран G7+, международных организаций и правительства Украины как членов недавно начатого партнерства по чистой энергетике для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины.

Как сообщили в Минэнерго, партнерство играет важную роль в координации усилий доноров, активизации и максимальном увеличении инвестиций.

"Сейчас к этой инициативе присоединились новые участники - Международная финансовая корпорация (IFC), Украинская энергетическая инициатива Глобального договора ООН, IRENA. И это очень важно для нас в контексте обеспечения национальной безопасности. Ведь мы стремимся внедрять в Украине лучшие практики и самые современные разработки в области возобновляемой энергетики", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним

Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе.