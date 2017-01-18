Г.Зубко: правительство приняло решение о реконструкции части автодороги Киев-Чоп

"Сегодня Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн грн", - заявил Г.Зубко.

По словам министра, правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.

Справка: автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский № 3 и национальный Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".