Г.Зубко: правительство приняло решение о реконструкции части автодороги Киев-Чоп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Правительство приняло решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам заседания КМУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Сегодня Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн грн", - заявил Г.Зубко.
По словам министра, правительство приняло соответствующее решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.
Справка: автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский № 3 и национальный Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".